Огненную картину по мотивам «Обороны Севастополя» зажгли в День памяти и скорби

22.06.2020, 6:16, Новости дня

В ночь на 22 июня в Севастополе состоялась акция «Свеча памяти». «Волонтеры Победы» зажгли «огненную картину», сообщают информационные агентства.

Перед Мемориалом героической обороны Севастополя 1941–1942 годов из свечей выложили слово «Помним!». Память погибших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания, сообщается на сайте правительства города.

Кроме того, «Волонтеры Победы» выложили из свечей известный символ воинского подвига защитников Севастополя – образ солдата по мотивам картины Александра Дейнеки «Оборона Севастополя».

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев возложил цветы к месту, куда упали первые мины на улице Нефедова.

«Историки до сих пор не могут дать точный ответ на вопрос – кто именно за 60 минут до официального начала войны, в три часа ночи, начал бомбардировку Севастополя?» – сообщил он.

Развожаев напомнил «главный лозунг войны», произнесенный наркомом иностранных дел Вячеславом Молотовым: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». Врио губернатора отметил, что «цена у Победы» оказалась «такова, что даже сейчас, 75 лет спустя – боль не отпускает».

С Графской пристани запустили в море бумажные «Кораблики мечты».

Напомним, в канун Дня памяти и скорби жители российских городов зажгли свечи и лампады в рамках акции «Свеча памяти» и проекта «Огненные картины».