 

Огненную картину по мотивам «Обороны Севастополя» зажгли в День памяти и скорби

22.06.2020, 6:16, Новости дня

В ночь на 22 июня в Севастополе состоялась акция «Свеча памяти». «Волонтеры Победы» зажгли «огненную картину», сообщают информационные агентства.

Перед Мемориалом героической обороны Севастополя 1941–1942 годов из свечей выложили  слово «Помним!». Память погибших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания, сообщается на сайте правительства города.

Кроме того, «Волонтеры Победы» выложили из свечей известный символ воинского подвига защитников Севастополя – образ солдата по мотивам картины Александра Дейнеки «Оборона Севастополя».

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев возложил цветы к месту, куда упали первые мины на улице Нефедова. 

«Историки до сих пор не могут дать точный ответ на вопрос – кто именно за 60 минут до официального начала войны, в три часа ночи, начал бомбардировку Севастополя?» – сообщил он.

Развожаев напомнил «главный лозунг войны», произнесенный наркомом иностранных дел Вячеславом Молотовым: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». Врио губернатора отметил, что «цена у Победы» оказалась «такова, что даже сейчас, 75 лет спустя – боль не отпускает».

С Графской пристани запустили в море бумажные «Кораблики мечты».

Напомним, в канун Дня памяти и скорби жители российских городов зажгли свечи и лампады в рамках акции «Свеча памяти» и проекта «Огненные картины».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.10 / Сотрудник Росгвардии избил беременную женщину, заподозрив ее в краже лампочки

19.06 / Посольство в США призвало перестать запугивать американцев «страшилками» о России

29.05 / Доктор Комаровский указал на частую ошибку при мытье рук

22.04 / Полицейских предложили наделить правом вскрывать машины и оцеплять жилые дома

17.04 / Рекордное число пациентов с коронавирусом выздоровели за сутки в Италии

04.05 / В Молдове не станут продлевать режим ЧП после 15 мая

18.06 / Борцы с расизмом в США уничтожают искусство в невиданных масштабах, и его никто не защищает

10.04 / Польша передала РФ ноту из-за обломков самолета Качиньского

15.04 / Глава Еврокомиссии призвала провести конференцию для разработки вакцины от коронавируса

30.04 / WSJ: Внутриполитический советник Трампа Гроган покидает Белый дом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска