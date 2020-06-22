 

Чешуя карпа вдохновила специалистов на создание синтетических материалов

22.06.2020, 6:10, Новости дня

Учеными были обнаружены уникальные свойства чешуи карпа, которые вдохновили их на создание совершенно новых синтетических материалов.

Для исследования того, насколько чешуя карпа устойчива к проникновению и сохраняет гибкость, ученые использовали рентгеновские лучи. Такой метод помог ученым увидеть особенность волокон чешуи во время воздействия напряжения. Специалисты обнаружили, что этот природный материал является основой для синтетических разработок с высокой прочностью и стойкостью к проникновению.

По словам экспертов, внешняя оболочка чешуи твердая, а внутренний слой является более мягким и пластичным. Во время нападения хищника внешняя часть чешуи сопротивляется проникновению, а внутренняя – поглощает избыточную нагрузку. Подобный механизм называется «адаптивная переориентация».



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