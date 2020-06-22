В сентябре Алла Пугачева в третий раз станет бабушкой

22.06.2020, 5:53, Разное

Российская певица Алла Пугачева готовится в третий раз стать двоюродной бабушкой. О рождении третьего ребенка рассказал ее племянник Влад, пополнение в семье ожидается уже в сентябре.

В нынешнем году племянник Аллы Пугачевой собирался отметить ситцевую свадьбу, но праздничное мероприятие пришлось отменить из-за панкреатита. При этом многие думали, что причиной недуга стало злоупотребление алкоголем, но Влад на телеканале НТВ назвал все слухи недостоверной информацией. Он добавил, что давно не выпивал, а лечат его сейчас капельницей.

Алла Пугачева всегда с теплотой относилась к своим родственникам, и брат не стал исключением. Когда он скончался, певица подарила своему племяннику квартиру в центре Москвы.