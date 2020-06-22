 

ВМС Британии отметили профессионализм российского военного корабля в Ла-Манше

22.06.2020, 5:30, Новости дня

Пресс-служба военно-морских сил Великобритании прокомментировала проход российского большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» через Ла-Манш.

Российский корабль отслеживали фрегат «Вестминстер» и патрульный корабль «Тайн». Отмечается, что британские ВМС «на постоянной основе следят за прохождением кораблей через зону интересов Великобритании».

ВМС Великобритании подтвердили, что «Вице-адмирал Кулаков» при «прохождении пролива действовал безопасно и профессионально», передает РИА «Новости».

Как заявили в пресс-службе, за российским кораблем следили с помощью радара, камер наблюдения и сенсоров.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.05 / Школьники присоединились к песенной акции ко Дню Победы

05.06 / Технологию цветных революций опробовали на “оплоте демократии”

06.05 / Бэнкси отблагодарил врачей, сравнив их с супергероями

12.05 / Общество: Российские подводные лодки держат оборону от вируса

10.06 / Путин поддержал идею создания новой лизинговой компании

26.05 / Песков ответил на вопрос о здоровье Кадырова

08.06 / Новую систему навигации для полетов в дальнем космосе начали разрабатывать в России

03.06 / В Германии ввели наивысший уровень погодной опасности

26.05 / Сингапур в третий раз понизил прогноз по ВВП на 2020 год

13.04 / За нарушение карантина открыто 56 уголовных производств – МВД Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска