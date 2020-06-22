ВМС Британии отметили профессионализм российского военного корабля в Ла-Манше

22.06.2020, 5:30, Новости дня

Пресс-служба военно-морских сил Великобритании прокомментировала проход российского большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» через Ла-Манш.

Российский корабль отслеживали фрегат «Вестминстер» и патрульный корабль «Тайн». Отмечается, что британские ВМС «на постоянной основе следят за прохождением кораблей через зону интересов Великобритании».

ВМС Великобритании подтвердили, что «Вице-адмирал Кулаков» при «прохождении пролива действовал безопасно и профессионально», передает РИА «Новости».

Как заявили в пресс-службе, за российским кораблем следили с помощью радара, камер наблюдения и сенсоров.