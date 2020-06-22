Взорванный дом в Киеве сняли с дрона. Видео
22.06.2020, 5:10, Новости дня
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Видео: Alexander Ovdiy / YouTube
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22.06.2020, 5:10, Новости дня
видео
Видео: Alexander Ovdiy / YouTube
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
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