 

На Донбассе ранение получил один украинский военнослужащий – штаб ООС

22.06.2020, 5:10, Новости дня

21 июня на Донбассе боевики ранили военнослужащего Вооруженных сил Украины. Об этом в сводке на 17.00 проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

“Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня… Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения”, – говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, боевики стреляли из минометов калибра 82 мм и 120 мм, гранатометов различных систем, вооружения боевой машины пехоты, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В штабе ООС подчеркнули, что ситуация контролируемая.

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 21 червня 2020 року#ООС…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Pühapäev, 21. juuni 2020

По данным Министерства обороны Украины, ранение украинский военный получил еще по состоянию на 12.00, после шести обстрелов противника.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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