 

Белковский о статье Путина про Вторую мировую: Объясняет свои тезисы самому себе

22.06.2020, 5:10, Новости дня

Статья для National Interest о Второй мировой войне нужна была президенту РФ Владимиру Путину, чтобы самому себе объяснить собственные мысли. Такое мнение в эфире радиостанции “Эхо Москвы” выразил 20 июня российский политолог Станислав Белковский.

“В общем-то, Владимир Путин тихо ведет беседу сам с собой. Он объясняет свои тезисы самому себе. Потому что так часто бывает, что, когда у тебя в голове сидит какая-то конструкция, чтобы окончательно в нее поверить, придать ей завершенный и внутренне непротиворечивый вид, надо положить ее на бумагу. Это Владимир Владимирович Путин вместе со своими спичрайтерами и сделал”, – сказал политолог.

Он считает, что нет “никакого серьезного стратегического и политического выхлопа от всей этой затеи”.

“Российский лидер и не рассчитывал, что эта статья станет мировым хитом. Именно поэтому она опубликована довольно скромно – в National Interest, довольно локальном издании, которое возглавляется пророссийским политологом Дмитрием Саймсом, ведущим программы “Большая игра” на российском телевидении, и в “Российской газете”, то есть в официальном правительственном органе”, – объяснил Белковский.

Статья Путина к 75-летию окончания Второй мировой войны вышла в National Interest 18 июня. Глава Кремля, в частности, заявил в ней, что оккупация Литвы, Латвии и Эстонии Советским Союзом в 1940 году была “законной”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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