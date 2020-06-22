Сын Михаила Боярского рассказал о причине «изможденного» вида отца

22.06.2020, 5:09, Разное

Сын российского певца и актера Михаила Боярского объяснил, почему поклонники решили, что у его отца на одном из последних видео «изможденный» вид. По словам Сергея Боярского, музыкант находится в превосходной физической форме, а на наличие болезни многие подумали из-за его худобы.

В мае в Сети появился ролик с 70-летним Михаилом Боярским. Многих фанатов певца шокировал его «изможденный» вид, некоторые решили, что он болен, однако родственники эту информацию не подтвердили. Кроме того, его сын Сергей Боярский утверждал, что отец сейчас находится на даче, где он придерживается режима самоизоляции из-за коронавируса. Там музыкант хозяйничает: занимается стрижкой травы.

Сергей Боярский отметил, что его отец всегда был авантюристом и совершал неоднозначные действия. Так, однажды Михаил Боярский упал со стремянки, что стало причиной перелома пятки. Из-за травмы он даже несколько лет хромал. Сейчас за артистом присматривают родственники, недавно на дачу приехали дочь и ее муж, добавил сын артиста, который с отцом из-за коронавируса не виделся продолжительное время.