Авиакомпанию American Airlines обвинили в расовой дискриминации

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22.06.2020, 5:08, Новости дня

В США против американской авиакомпании American Airlines подали коллективный иск с обвинением в расовой дискриминации, сообщают СМИ.

Поводом для иска стал инцидент, который произошел 31 мая. Тогда с рейса Лос-Анджелес – Финикс сняли темнокожего Элджина Бэнкса и еще несколько пассажиров, передает ТАСС со ссылкой на NBC.

Как сообщил адвокат Бэнкса, его клиент заранее попросил у бортпроводницы разрешения пересесть. Та не возражала, отметив, что следует дождаться завершения посадки. После соответствующего объявления Бэнкс снова спросил о возможности пересесть. 

Утверждается, что бортпроводница якобы в грубой форме велела ему сесть на место, а после потребовала не повышать тон. В результате с рейса сняли Бэнкса и еще четырех пассажиров, выступивших на его стороне. 

При этом несколько белых пассажиров, по словам адвоката, смогли пересесть без каких-либо проблем.

One America News сообщает, что компания извинилась перед Бэнксом.

При этом American Airlines утверждает, что Бэнкс требовал пересадить его в салон бизнес-класса.

Напомним, в США начались протесты после гибели от действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда.



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