Разработан метод определения предрасположенности к диабету у детей

22.06.2020, 5:00, Новости дня

Еще в детском возрасте признаки развития диабета второго типа можно будет определить при помощи новой методики, которая была разработана британскими медиками. Методика основана на показателях метаболизма.

Команда ученых занималась исследованием проб крови у детей различного возраста, которые были взяты 30 лет назад, и сравнила их с нынешними показателями. В исследовании ученых приняли участие 4 000 добровольцев.

Каждый анализ крови ученые изучали на наличие возможных изменений в структуре генов, которые предшествовали возникновению признаков диабета. По словам ученых, пробы, которые были взяты, позволили спустя 30 лет изучить генные составляющие заболевания во взрослом возрасте.