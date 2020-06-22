Разработан метод определения предрасположенности к диабету у детей

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22.06.2020, 5:00, Новости дня

Еще в детском возрасте признаки развития диабета второго типа можно будет определить при помощи новой методики, которая была разработана британскими медиками. Методика основана на показателях метаболизма.

Команда ученых занималась исследованием проб крови у детей различного возраста, которые были взяты 30 лет назад, и сравнила их с нынешними показателями. В исследовании ученых приняли участие 4 000 добровольцев.

Каждый анализ крови ученые изучали на наличие возможных изменений в структуре генов, которые предшествовали возникновению признаков диабета. По словам ученых, пробы, которые были взяты, позволили спустя 30 лет изучить генные составляющие заболевания во взрослом возрасте.



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