Мнение: Крепостные Lives Matter! – слышал такое, сука?!

22.06.2020, 4:30, Разное

Мой очередной товарищ заявил, что он дворянин. Крепостные Lives Matter! – слышал такое, сука?!

Между прочим, дворянских отпрысков развелось – плюнуть некуда. У меня в родне тоже нашлись и Трубецкие и мелкопоместные дворяне Окороковы. По другой линии, правда, крестьяне и красные комиссары. Но какие крестьяне?! Может, зажиточные… А может, и крепостные.

Потомки крепостных крестьян тоже могут, по идее, лет 500 не работать. Потребовать извинений от дворян. И разгромить несколько городов под это дело. Одна проблемка. У афроамериканцев на лице написано – я потомок раба. А у россиян – потомок крепостного крестьянина – не считывается. Хотя…

Иду по улице, повсюду – люди, люди,

от встречи с ними радость пожинаю:

пусть выглядят они, как хрен на блюде –

мне хорошо, ведь я-то их не знаю.

Рожи, как у крепостных, в общем.

И еще страшная мысль. А ведь я с моими корнями – дворянско-крестьянскими – могу и сам себе претензии предъявить. Надо передо мной извиниться себе самому… И идти работать. У меня выходных нет.

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