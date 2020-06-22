 

Мнение: Протесты и коронавирус

22.06.2020, 4:10, Разное

На тему вопросов, а как массовые беспорядки в США повлияют на ситуацию с коронавирусом.
За последние две недели в большинстве штатов США наблюдается рост числа заболеваемых коронавирусной инфекцией, даже при том, что по признанию Трампа, он просил ограничить тестирование, так что данные цифры отражают скорее тенденцию, нежели реальные цифры, которые очевидно больше официальных. При этом очевидно, что массы протестующих вряд ли системно тестируются на коронавирус.

«Когда вы проводите тестирование в таких масштабах, вы выявляете больше случаев. Поэтому я сказал своим людям: „Пожалуйста, замедлите тестирование, а они проверяют и проверяют“», — сказал президент.
Представитель Белого дома позднее сообщил журналистам, что «очевидно, это была шутка».
Вместе с этим Трамп объявил, что школы в США должны открыться этой осенью, так как дети имеют сильную иммунную систему и менее уязвимы к коронавирусу.
«Дети намного сильнее нас. Давайте откроем школы, пожалуйста. Мы должны их открыть, мы должны их открыть осенью», — сказал Трамп.
По данным американского университета Джонса Хопкинса, за прошедшие сутки от коронавируса в США скончались 568 человек, всего — 119,7 тыс. С начала пандемии в стране заболело 2,2 млн человек.

В общем, протесты подпитываемые Демократической Партией и коронавирус, вкупе с экономическим кризисом, образуют самое настоящее комбо, которое не только напрямую угрожает шансам Трампа на переизбрание, но и будет подвергать в ближайшие месяцы США чудовищным перегрузкам.

У нас нечто подобное можно ожидать во второй половине июля, когда после парадов, голосований и прочего, "внезапно" выяснится, что статистика попрет вверх и начнется подготовка к встрече с "второй волной".

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.04 / Врач усомнился в пользе бани при борьбе с коронавирусом

14.01 / Пьяная голая дрянь опозорила поезд Москва – Симферополь и травмировала своего ребенка

06.05 / Мнение: История о пастушьей собаке. Задание 1-2 теста №17

13.06 / Ученые разработали методику для более точной диагностики заболеваний мозга

08.06 / Связь времен: Тина Кунаки повторила фотосессию своей мамы, примерив ее платье Jean Paul Gaultier

26.05 / Мнение: В ЛНР отменили украинские обременения

29.05 / Скандалы: «Компромисс — это смерть»

13.05 / «Войну снимать непросто…»

21.06 / Мнение: Политкорректные вопросы

20.04 / Мнение: Тощее благосостояние

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска