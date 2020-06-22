 

ДНР разрешила жителям выезжать в Россию за паспортом

22.06.2020, 4:08, Новости дня

Власти ДНР ослабили введенные в связи с распространением коронавируса ограничения, разрешив жителям республики выезжать в Россию, ЛНР и на Украину.

Глава ДНР Денис Пушилин внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». Жителям ДНР разрешается выезд в Россию в составе организованных групп для получения российского гражданства, передает «Донецкое агентство новостей».

Кроме того, в Россию могут выехать те, кто уже имеет российское гражданство, а в ЛНР – лица с пропиской в Луганской Республике. Также в Россию и ЛНР можно выезжать в рамках служебной командировки, для экстренного лечения, в случае тяжелой болезни или смерти близкого родственника. Выезд разрешен также грузоперевозчикам.

Власти ДНР 22 июня открывают контрольно-пропускной пункт въезда и выезда «Еленовка» к югу от Донецка для выезда граждан на Украину (по согласованным спискам), а с 25 июня – для въезда (по предварительному уведомлению) с подконтрольной Киеву территории.

При этом власти ДНР призвали «воздержаться от поездок на территорию Украины без очень срочных и уважительных причин, поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка там крайне напряженная». Отмечается, что сам Киев «признает, что началась вторая волна заболеваемости».

Напомним, в 2019 году президент РФ Владимир Путин подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.



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