Пушков прокомментировал появление COVID-19 на рынке “Синьфади” в Пекине

22.06.2020, 4:05, Новости дня

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков написал на своей странице в Twitter, что новые случаи заражения коронавирусом в Пекине странные.

Очень странное новое появление Ковид-19 в Пекине, и вновь на рынке. И вновь нет внятных объяснений. Ясно лишь, что на сей раз летучие мыши и панголины точно ни при чем. Есть версия, что вирус завезён из Европы. Кем, как и почему был найден на досках для разделки лосося — загадка.

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 21, 2020

21 июня в Китае было зафиксировано 27 новых случаев заражения коронавирусом и выявлено семь бессимптомных носителей. Большая часть случаев была выявлена в Пекине. Все они связаны с оптовым рынком "Синьфади" в районе Фэнтай. Рынок был закрыт по решению властей после того, как на доске для разделки импортированного лосося был выявлен коронавирус.

Пушков высказал мнение, что новое появление возбудителя коронавируса в Пекине – завозное. Сенатор прокомментировал ситуацию с рынком "Синьфади", отметив, что вновь нет никаких внятных объяснений. Ясно лишь, что панголины и летучие мыши ни при чем. Остается загадкой, кто, как и зачем завез COVID-19 на рынок в китайской столице.

Всего с начала эпидемии в материковом Китае зафиксировано 83 378 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. 4 634 человека скончались, 78 413 человек выздоровели. В настоящее время в больницах остаются 308 пациентов с COVID-19. Ввозных случаев – 1 869, выздоровели 1 787 человек, напоминает РИА Новости.