В Житомирской области мужчина устроил резню в кафе, есть погибший

22.06.2020, 4:00, Новости дня

В ночь на 21 июня мужчина насмерть зарезал человека и ранил ножом еще восьмерых в поселке Иршанск Житомирской области, об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

“По предварительной информации, между ранее судимым местным жителем и посетителем кафе возник конфликт, причины и обстоятельства которого устанавливаются. Мужчины вышли из помещения кафе, где нападающий нанес ножевое ранение потерпевшему. В дальнейшем гражданин ранил ножом еще восемь человек, которые пытались его успокоить. После этого нападавший скрылся с места происшествия на автомобиле”, – сказано в сообщении.

Объявлен план “Перехват”, ведется розыск злоумышленника.

Одного из потерпевших уже выписали из больницы.

По информации очевидцев, конфликт начался во время танцев, пишет “Житомир.info”.

“В кафе танцевали и случайно его задели, и он начал резать всех, кого видел”, – рассказали изданию.

Свидетели говорят, что злоумышленник – родной брат жены Иршанского поселкового головы.