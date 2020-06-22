 

В Одессе решили усилить карантин из-за COVID-19

22.06.2020, 4:00, Новости дня

В Одессе будут усилен карантин, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом 21 июня проинформировал сайт Одесского городского совета.

Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила, что ограничения усилят с 22 июня. Заседание комиссии проходило 20 июня.

В опубликованном протоколе комиссии сказано, что на период действия карантина, в частности, запрещается находиться на улицах без документов, проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на 5 м² площади здания или территории.

Кроме того, вводится запрет на деятельность детских учреждений оздоровления и отдыха; регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автотранспортом “в количестве, большем, чем количество мест для сидения, предусмотренное технической характеристикой”.

Правоохранителям поручили контролировать соблюдение карантинных мероприятий.

Карантин в Украине ввели 12 марта. С 11 мая ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин продлил их до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации. На заседании 17 июня действие адаптивного карантина было продлено до 31 июля.

18 июня заместитель министра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко заявил, что с 22 июня несколько областей могут закрыться на жесткий карантин.

В Украине за прошедшие сутки коронавирусная инфекция была подтверждена у 735 человек. Общее количество подтвержденных случаев инфицирования в Украине по состоянию на сегодняшний день достигло 36 560 (в Одесской области – 1266), умерло 1002 человека, выздоровело 16 509.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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