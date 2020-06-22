 

Зверобой назвала Зеленского “мамкиным выпердышем” и заявила, что он не умрет своей смертью

22.06.2020, 4:00, Новости дня

20 июня волонтер Елена Самбул (Маруся Зверобой) разместила в своем Telegram-канале призыв к президенту Владимиру Зеленскому подать в отставку.

По ее словам, преследования пятого президента Украины Петра Порошенко являются произволом под видом правосудия.

“Абсурдность дел против Порошенко и больное желание посадить его как угодно, абы чтобы, отчаяние Зеленского от отсутствия доказательств своих предвыборных обвинений уже слишком привлекают внимание даже врагов Порошенко”, – считает она.

По ее словам, для украинцев чувство справедливости важнее, чем институт президентства.

“Не за…буй, малой, ты и так своей смертью не умрешь, выпердыш мамкин, слезай с трона, поигрался булавой, обезьяна, только шишек себе набил. Это будет первый случай в Украине, когда народ гетману булаву в сраку запихнет”, – написала волонтер.

12 июня в ее Telegram-канале появился пост с оскорблениями антисемитского характера в адрес Зеленского и его семьи. Зверобой его удалила, написав, что аккаунт взломали “хакеры ФСБ”.

9 июня генеральный прокурор Украина Ирина Венедиктова заявляла, что Порошенко фигурирует в 21 уголовном производстве. Позже она сообщила о закрытии трех дел. В свою очередь, в ГБР сообщили об открытии еще одного производства в отношении пятого президента.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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