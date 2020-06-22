Акциониста Петра Верзилова задерживали для допроса по «московскому делу»

22.06.2020, 3:51, Разное

Участника Pussy Riot Петра Верзилова задерживали утром в Москве для допроса по «московскому делу». Следователи в беседе называли его «организатором, а не участником массовых беспорядков» на московском митинге 27 июля 2019 года, сообщил он сам «Медиазоне». При этом после допроса его отпустили в статусе свидетеля, уточнил Верзилов членам ОНК.

По словам Верзилова, на словах ему вменяли статьи о массовых беспорядках и применении насилия к силовикам и задавали вопросы «по Навальному и по поездкам зарубеж». После допроса о митинге 27 июля прошлого года, который прошел без адвоката, его вечером отпустили из ОВД по Красносельскому району; на выходе на него напал провокатор, после чего его отвезли в ОВД по соседнему Мещанскому району.

Разрешения на следственные действия были подписаны в постановлениях генерал-майором юстиции Рустамом Габдулиным, вспомнил Верзилов. Габдулин возглавляет следственную группу по делу о московских протестах лета 2019 года, а также ведет следствие по делу о предполагаемом отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией. Во время митинга 27 июля Верзилов находился в Эстонии: в материалах дела есть его фотография с президентом Керсти Кальюлайд, отмечает «Медиазона».

ОБНОВЛЕНИЕ

22:37 Юношу в медицинской маске и джинсовой куртке, с которым предположительно подрался Верзилов у отделения, доставили в ОВД Мещанское и после допроса увезли на служебной машине. Пока он шел до нее, то рассказал собравшимся у ОВД, что Верзилов «неизвестный ему человек»: «Мы просто столкнулись с ним и повалились на землю».

22:52 Полицейские собираются составить протокол о мелком хулиганстве. Поскольку статья 20.1 КоАП предполагает административный арест, Верзилова оставят на ночь в отделении до заседания, рассказал адвокат «Агоры» Леонид Соловьев, которого только допустили к Верзилову. В ОВД также пытаются попасть члены ОНК Марина Литвинович и Алексей Мельников.

23:11 Верзилов рассказал членам ОНК, что провокатор напал на него со спины уже после того, как он, выйдя из ОВД, купил новый телефон вместо изъятого в ходе обысков. По «московскому делу» он проходит в статусе свидетеля, хотя на словах ему говорили про организацию, передает слова Литвинович корреспондент «Новой газеты».

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Полицейские с кувалдами пришли к Верзилову около 7 утра, вскрыли дверь в его квартиру и увезли в неизвестном направлении. О его местоположении не сообщали родственникам и адвокатам акциониста. Спустя несколько часов обыски начались в квартире основателя галереи АРТ4 Игоря Маркина, который устраивал выставки Pussy Riot и с котором они обсуждали подготовку выставки арт-группы «Война». Обыски у него также были связаны с «московским делом», уточнил коллекционер.

Источники информагентств в правоохранительных органах связывали задержание акциониста и издателя «Медиазоны» с проверкой его постов в соцсетях на экстремизм. Речь шла, предположительно, шла о его истории в инстаграме, утверждал телеканал РЕН-ТВ. Знакомые Верзилова допускали, что его задерживали из-за готовившейся акции на параде Победы: он якобы собирался выбежать перед танками, чтобы повторить знаменитый кадр с пекинских протестов 1989 года. Сам Верзилов об этом не упоминал.