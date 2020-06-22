 

Россиянам предложили зажечь «Свечу памяти» онлайн

22.06.2020, 3:48, Новости дня

В связи с ситуаций с коронавирусом число участников акций, посвященных Великой Отечественной войне, в День памяти и скорби ограничено, но любой желающий может принять участие в акции «Свеча памяти» онлайн, сообщила глава движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

Она подчеркнула, что «даже в это непростое время долг каждого из нас – вспомнить погибших в годы Великой Отечественной войны и в День памяти и скорби зажечь свечи памяти в честь своих героев», передает РИА «Новости».

Указывается, что акции в городах РФ пройдут «с соблюдением всех мер безопасности», число участников решено ограничить. 

«Однако каждый из нас может зажечь свою электронную свечу памяти на сайте деньпамяти.рф», – сказала Амельченкова.

Возможность зажечь свою «Свечу Памяти» появится и в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram, информирует Министерство просвещения России.



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