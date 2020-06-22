Мнение: Антинародные призывы

22.06.2020, 3:42, Разное

Вячеслав Володин внезапно выступил с обвинениями тех, кто призывает голосовать против поправок в конституцию или бойкотировать сам процесс голосования. Набор обвинений стандартный – голая демагогия. Аргументы типа "…Каждая норма решает проблемы людей и страны. Поддержка норм обеспечит развитие в стране…" выглядят крайне юмористически, если учесть, что обсуждения поправок не было, вряд ли вообще найдется сколь-либо значимое число людей, кто вообще способен хотя бы перечислить эти поправки по памяти. А уж всерьез разбираться с каждой из них – а зачем? Собственно, Володин и не пытался подкрепить свою демагогию хоть одним примером, что именно станет лучше в результате принятия хотя бы одной поправки. И заодно – что мешало предыдущие почти 30 лет с нынешним текстом конституции сделать это лучше.

Активность Володина, видимо, связана с тем, что власть всерьез опасается массового бойкота этого преступного по своей сути мероприятия. Преступного потому, что голосование неконституционно, а принятый закон противоречит действующему тексту конституции, которая не предусматривает в принципе института "всенародного голосования", четко регламентируя, когда именно вопросы конституционного устройства должны выноситься на референдум. Как раз незаконность и неконституционность процесса вынудили власть принимать закон, противоречащий конституции, а конституционный суд не рискнул назвать его противоречащим основному закону.

Вероятность высокого уровня бойкота, несомненно, подрывает тот эффект, на который рассчитывает власть. Безусловно, бюджетников под страхом репрессий погонят на "голосование", собственно, они и обеспечат основную явку. Остальной народ может попросту проигнорировать мероприятие – не столько даже потому, что против, сколько потому, что остается неясной связь между поправками и мифическим подъемом уровня жизни, который как раз сейчас падает стремительным домкратом. Да и главная поправка про "обнуление" выглядит даже для пропутинского среза весьма неоднозначной. Бойкот – как сознательный, так не слишком осознанный – просматривается весьма приличным. Поэтому в ход идут увещевания и намеки на заграницу, которой бойкот как раз наруку. Без внешнего врага и пятой колонны картина мира у власти не складывается. Все у нас хорошо и даже великолепно, но если бы не враги – было бы еще лучше. То, что сама номенклатура является самым худшим врагом для народа – эта версия даже не рассматривается. Главное, что она не враг самой себе, а народу предписано с этим смириться.