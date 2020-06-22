 

Guardian – американские губернаторы-республиканцы винят в росте случаев заражений мигрантов и молодёжь

22.06.2020, 3:30, Новости дня

Ряд американских губернаторов-республиканцев высказались по поводу роста случаев заражений коронавирусом в своих штатах, пишет The Guardian. Так, губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что рост числа инфицированных связан с работниками из Латинской Америки, а губернатор Техаса Грег Аббот отметил, что во вспышке заболеваний виновата молодёжь, не носящая маски и не соблюдающая социальное дистанцирование.


Reuters

На фоне роста случаев заражения коронавирусом в ряде южных штатов США, республиканские губернаторы ищут виновных, избирая привычные для себя цели, пишет The Guardian.

По словам губернатора Рона Десантиса, резкий рост случаев заболевания в штате Флорида связан c рабочими-строителями и работниками ферм из Латинской Америки. Издание отмечает, что Десантис неоднократно заявлял о том, что иностранная рабочая сила является основным источником вспышек инфекции во Флориде. Лидеры сельскохозяйственных профсоюзов расценили слова Десантиса как «постыдные»: кроме того, они отметили, что власти штата недостаточно активно проводили тесты и меры по сдерживанию распространения вируса.

Между тем, губернатора Техаса Грега Аббота обвинили в «трампизме», после того как он объяснил рост числа случаев заражения в своём штате тем, что представители молодого поколения не носят маски и не соблюдают социальное дистанцирование. По мнению члена демократической партии Вероники Эскобар, Аббот, по сути, копирует манеру Дональда Трампа, заключающуюся в отказе от ответственности и перекладывании вины на других.

В Аризоне, ещё одном штате с растущим числом заболеваний, губернатора Дага Доуси обвиняют в игнорировании мнения демократов в вопросе смягчения карантина, пишет The Guardian. Доуси, как и его коллеги из Техаса и Флориды, настаивал на том, что рост выявленных инфекций связан с увеличением количества тестов, однако представители здравоохранения расценили такой аргумент как ошибочный.  



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