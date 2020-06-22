Мнение: Цугцванг Путина
22.06.2020, 3:24, Разное
Путин в телевизоре пошутил. Мол, пока еще не решил, но не исключил, что будет баллотироваться на пятый срок: «Если будет принята поправка к Конституции». Очень остроумно! Можно подумать, что есть хоть один шанс на миллион, что избиркомы не нарисуют правильные цифры. Лишь бы хоть тушкой хоть чушкой вытащить население на участки для голосования…
А еще Путин сказал, что его пятый срок зависит не от него. Дословно: «Как люди скажут – так и будет». Сдается мне, что Путин имел в виду не население России, их бы он назвал гражданами или народом, мол ««Как граждане России скажут – так и будет», или «Как многонациональный народ России скажет – так и будет»….
Произнеся «как люди скажут – так и будет», Путин, по-моему, проговорился, имея в виду конкретных людей из своего ближайшего окружения. Скажут они ему идти в президенты на 5-ый срок, пойдет, скажут не идти – не пойдет…
А вообще, ситуация у Путина откровенно скверная. В шахматах это называется цугцванг, когда хороших ходов просто нет:
Пойдет Путин на 5-ый срок – получит обвинения от современников и на суде Истории, что узурпировал власть, переписал под себя Конституцию….
Не пойдет – снова не слава Богу, мол, зачем надо было переписывать Конституцию, гнать людей на участки для голосования, подвергая риску заразится коронавирусом, если поправка об обнулении оказалась пустышкой, не пригодилась?
Рис отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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