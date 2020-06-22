Мнение: Цугцванг Путина

22.06.2020, 3:24, Разное

Путин в телевизоре пошутил. Мол, пока еще не решил, но не исключил, что будет баллотироваться на пятый срок: «Если будет принята поправка к Конституции». Очень остроумно! Можно подумать, что есть хоть один шанс на миллион, что избиркомы не нарисуют правильные цифры. Лишь бы хоть тушкой хоть чушкой вытащить население на участки для голосования…

А еще Путин сказал, что его пятый срок зависит не от него. Дословно: «Как люди скажут – так и будет». Сдается мне, что Путин имел в виду не население России, их бы он назвал гражданами или народом, мол ««Как граждане России скажут – так и будет», или «Как многонациональный народ России скажет – так и будет»….

Произнеся «как люди скажут – так и будет», Путин, по-моему, проговорился, имея в виду конкретных людей из своего ближайшего окружения. Скажут они ему идти в президенты на 5-ый срок, пойдет, скажут не идти – не пойдет…

А вообще, ситуация у Путина откровенно скверная. В шахматах это называется цугцванг, когда хороших ходов просто нет:

Пойдет Путин на 5-ый срок – получит обвинения от современников и на суде Истории, что узурпировал власть, переписал под себя Конституцию….

Не пойдет – снова не слава Богу, мол, зачем надо было переписывать Конституцию, гнать людей на участки для голосования, подвергая риску заразится коронавирусом, если поправка об обнулении оказалась пустышкой, не пригодилась?

Рис отсюда