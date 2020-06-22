Мнение: О сносе крыши

22.06.2020, 3:15, Разное



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Недовольные чеченцы требуют снести памятник ген. А.П. Ермолову в Орле как оскорбляющий национальные чувства всех вайнахов. Ибо нельзя воздвигать монументы тому, чьё имя стало синонимом жестокости по отношению к народам Северного Кавказа. Поддерживающие их кабардинцы и осетины сверх того требуют снести из школьного курса литературы романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» – за пропаганду русского великодержавного шовинизма и нелестные характеристики кавказцев как «преглупый народ, неспособный ни к какому образованию».

И это – лиха беда начало.

Ханты и манси настаивают, что памятники Ермаку в Новочеркасске, Томске, Сургуте и Чусовой тоже нужно снести, а из библиотек изъять поэму К.Ф. Рылеева «Смерть Ермака». Киргизские и таджикские строители выступают за то, чтобы половина квартир в новостройках бесплатно передавались семьям выходцев из Средней Азии, перебравшихся в Москву. Поляки требуют убрать с Красной площади памятник Минину и Пожарскому, а также удалить из репертуара Большого театра оперу «Иван Сусанин». Татары подали в ЕСПЧ иск о неправомерном свержении московитами монголо-татарского ига и о возмутительных актах агрессии на Куликовом поле, на Угре и при взятии Казани. Они настаивают на выплате компенсаций всем прямым, косвенным и духовным потомкам чингисидов, а также на коллективном покаянии русских.

Кавказские и среднеазиатские женщины принимают петиции, где предлагают отказаться от славянской внешности в рекламе и глянцевых журналах. Студенты с национальных окраин требуют освобождать их от экзаменов в дни каких-либо мусульманских праздников, а также по субботам. И всё это сопровождается массовыми демонстрациями и митингами в городах и весях, стычками с полицией и грабежами магазинов. Причём в число требований митингующих входит также отказ от уголовного и административного преследования вандалов, воришек и грабителей. Подобные требования называются в прессе весьма сдержанными и вполне разумными.

Представили всё это?

И как вам такая картина?

А ведь это примерно то же самое, что происходит сейчас в Америке, с некоторыми поправками на известные национальные особенности.

Так как, нравится?