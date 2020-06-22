 

Личное: Мерзкие рожи

22.06.2020, 3:06, Разное

Оцените, какие отвратительные рожи. Одна другой мерзее, за исключением беременной в красном.


Фото: Соцсети  

Эти откровенно некрасивые, напрочь лишённые обаяния и достоинства морды собрались вместе, чтобы вручить премии медикам.

Мерзее всех, конечно, старая хабалка Гузеева, которая лет 40 назад была действительно красивой женщиной. Впрочем, красоту свою Лариска очень быстро пропила, прокурила и прожрала в три горла. Теперь это — толстая, размалёванная хамка с дурным вкусом и противным характером.

Выглядит дёшево. Ведёт себя дёшево. Старая. Толстая. Страшная.

Однако в камеру таращится взглядом роковой красавицы, эдакой великолепной хищницы. Анжелика — маркиза ангелов, твою мать.

  Девочки мои хорошие, вы так, пожалуйста, не делайте. Не выдавливайте из себя взгляд хищницы! Особенно, если вам — больше 30 лет, а ваш вес превышает 52 кг при среднем росте. Исключения — Моника Белуччи и Софи Лорен, и то — в возрасте до 40 лет.

Вы — не Моника и не Софи, и никогда ими не будете. Не пытайтесь излучать из себя хищный секс, как это делает глупая тётка Лариска.   Не будьте посмешищем.

Пройдёмся по остальным?

Крайне неадекватная в последнее время Тарасова смотрит на Навку взглядом сладострастной жополизки. Желание лизать настолько явно, что аж противно.

Навка, в принципе, некрасивая и какая-то скучная. Мне не нравится ни её клюв, ни натужный оскал, ни розовое платье-колокольчик.

  Эрнст похож на дрожжевое тесто, вылезающее из кадки. Ну, или на Водяного из советского мультика. Представьте это дебелое туловище голым — вас откровенно стошнит.

Барановская напоминает картонную фигуру самой себя. Такие устанавливают в кинотеатрах перед премьерами фильмов. Наши публичные дуры настолько привыкли кривить морды для фоточек в Эскортограме, что их лица напрочь утратили естественное выражение.   Барановская — отличный тому пример.

В общем, парад уродов во всей красе.

  Есть что сказать по их поводу? Присоединяйтесь!

Мерзкие рожи поздравили медиков, а мы «поздравим» их.

Источник: Лена Миро



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