Мнение: Как толкнули полковника Бабу и что из этого вышло

22.06.2020, 3:00, Разное

Протесты в индийской Калькутте по следам недавнего смертоубийства на индо-китайской границе.

Индийцы что-то знают насчет будущего США и роли председателя Си Цзиньпина в этом будущем.

PS. Данная история нашла свой отклик и в России. На фоне обострения отношений Дели и Пекина, индийцы хотят экстренно закупить для усиления своих ВВС 12 Су-30 МКИ и 21 МиГ-29.

По заявлениям индийской прессы, Россия готова обеспечить подобную экстренную поставку в течение 7-10 дней.

Также Индия забрасывает удочку во Францию, Израиль и США на предмет закупки дополнительных современных вооружений.

Индия продолжает настаивать, что драка с кровавыми последствиями стала следствием строительства китайцами инфраструктуры на спорной территории, что повлекло за собой столкновение между разгоряченными военными на местах. Индия не собирается признавать суверенитет Китая над спорным участком территории и намерена и дальше оспаривать китайские притязания.

С точки зрения МИД КНР, тут обсуждать нечего – это китайская территория и индийцы идут лесом.

Вот как описывается произошедшее в индийской прессе (перевод причесанный технический):

Китайский наблюдательный пост, построенный на берегу реки Гальван, находился в пределах границы Индии, это было подтверждено в ходе переговоров с Китаем. Была также достигнута договоренность с китайскими военными об его устранении. Через несколько дней после переговоров Китай снял этот пост. В тот же день полковник Б. Сантош Бабу, командир 16-го Бихарского батальона, также говорил об этом со своим коллегой из Китая.

Но в полночь 14 июня Китай снова поставил свой пост на том же месте. Это было 5 часов вечера 15 июня. Солнце было видно в небе. Полковник Сантош Бабу решил, что он сам пойдет в лагерь с командой и получит полное представление о том, как этот пост снова был установлен. Полковник Сантош Бабу был удивлен, потому что несколько дней назад он говорил с китайскими офицерами об этом посте, а затем подумал, что это была какая-то ошибка во время разговора.



Полковник Бабу, командир мучеников в долине Гальван

В это время в 16-м полке Бихара царила горячая атмосфера. Молодые солдаты подразделения были рассержены, и они сами хотели захватить спорный пост китайцев. Но взгляд полковника Бабу был другим. Полковник Бабу считался очень чутким, спокойным офицером в своем подразделении. Он уже служил в этой области в качестве командира роты. Полковник Бабу решил, что сам отправится на этот пост.

Как правило, командир роты отправляется по такому случаю. Но полковник Бабу решил, что он не передаст столь деликатный вопрос молодым офицерам подразделения. Здесь важно знать, что обстановка в индийском лагере еще не была совсем горячей. Молодые офицеры и солдаты подразделения только надеялись, что им придется работать в узкой долине реки, где до сих пор не было споров. Было также дружеское отношение между армиями двух стран.

15 июня в 7 часов вечера полковник Бабу вместе с командой из 35 человек офицеров и солдат пешком добрались до поста, восстановленного китайцами. Два майора были также вовлечены в это. Атмосфера команды была не такой напряженной, но казалось, что они собирались поспорить.

Когда эта индийская команда достигла китайского лагеря, первое, что почувствовали индийские солдаты, было то, что настрой китайских солдат был другим. Присутствующие китайские солдаты не были теми, кто обычно служил тут. В связи с длительным развертыванием в одном месте солдаты 16-го полка Бихара хорошо относились к солдатам китайского подразделения. Он надеялся, что там будут найдены те же китайские солдаты и офицеры. Но новые лица китайских солдат, присутствовавших здесь, стали первым сюрпризом для индийских солдат.

Индийская армия узнала, что несколько новых солдат из Народно-освободительной армии были привезены сюда во вторые две недели мая. 16-й полк также был проинформирован о том, что сюда прибыли некоторые «новые» солдаты НОАК, но было ясно, что передвижение этих солдат было далеко за китайской границей через ЛАК (линия разграничения)

Когда индийская команда достигла этого спорного поста, эти новые солдаты Китая действовали в другом стиле. Когда полковник Бабу начал разговор и спросил, почему они снова занял этот пост, один из китайских военнослужащих вышел вперед и оттолкнул полковника Бабу. Согласно сообщению, этот неприличный китайский солдат также использовал уничижительные слова на китайском языке.

Объяснимо, что видеть неуважение к вашему командиру в армии, тоже самое, как если бы кто-то при встрече с вашими родителями оскорблял или избивал их. После этого инцидента ответ от Индии пришел немедленно и быстро: индийская команда расправилась с китайцами. Этот бой был ответов ударом на удар. В течение этого времени оружие не использовалось. В этом поединке, который длился 30 минут, люди пострадали с обеих сторон, но в индийской команде за это время пострадали двадцать человек. Отважные солдаты 16-го полка Бихара сломали этот пост и стерли с него все китайские символы. Предел сдержанности уже был превышен после того, как они толкнули командира Индии.

Вскоре после этого происшествия полковник Бабу понял, что настроение китайцев изменилось. С присутствием здесь новых китайских солдат и их хитрости, он понял, что должно произойти что-то большое. Он отправил раненых солдат Индии обратно на пост и попросил их отправить больше солдат с поста. До сих пор в индийском лагере усиливался гнев на китайцев, но, согласно информации, полковник Бабу все еще сдерживался и умиротворял своих солдат. Полковник Бабу и его команда захватили китайских солдат, которые были пойманы в ближнем бою, и они пересекли ЛАК к китайской границе. Индийская команда не только хотела передать этих китайских солдат своим старшим офицерам, но и хотела узнать, не придут ли еще китайские солдаты.

События последних нескольких часов того вечера 15 июня указывали на то, что это не маленькая конфронтация, как обычные дни. Также возможно, что индийские солдаты недооценили намерения солдат Китая. Это столкновение между индийскими и китайскими солдатами было лишь началом. Через час должен был состояться настоящий бой. В этом втором сражении солдаты должны были заплатить цену своей жизни.

Выступая в Индии сегодня, армейский офицер, дислоцированный в Миланбинду у реки Шайок-Галван, на некотором расстоянии от места, сказал:

«Наши солдаты были злы и агрессивны. Вы можете представить, как сильно они хотели преподать урок китайцам».

К настоящему времени долина Гальвана погрузилась во тьму. Видимость была уменьшена. То, чего боялся полковник Бабу, было правдой. Новые китайские солдаты ждали с позиций по обе стороны реки. Кроме того, они были готов с позицией на гребне с правой стороны тоже. Как только туда пришли индийские солдаты, на них начали сыпаться большие камни.

Около 9 часов ночи большой камень попал по голове полковника Бабу и он упал в реку Гальван.

Это противостояние между Индией и китайскими солдатами длилось 45 минут. Во время этой ужасной войны в темноте ночи многие солдаты продемонстрировали героизм. Важным аспектом этой битвы является то, что эта битва происходила во многих местах по всему ЛАК. В котором около 300 человек сражались друг с другом. В то время как боевые действия прекратились, многие солдаты из Индии и Китая пали в реке Гальван. Командир Индии также был среди них.

В этой битве лицом к лицу китайцы использовали палки с гвоздями. После этого солдаты разошлись. Ситуация оставалась спокойной до 11 вечера. За это время армии обеих стран подобрали своих раненых солдат, упавших в реку, и отправили их на лечение. Во время этого полковник Бабу и другие раненые солдаты были доставлены в сторону индийского лагеря. Пока остальные солдаты страны оставались на границе с Китаем, чтобы оценить ситуацию. К настоящему времени стало ясно, что сомнение командующего Индией было правильным. Солдаты Индии были в ярости, когда увидели, как их командир принял мученическую смерть перед их глазами. Чувства солдат, жаждущих мести, были на подъеме.

Когда индийские солдаты эвакуировали своих раненых солдат из реки и других мест, тогда в темноте ночи они услышали звук дрона. Это был признак новой опасности. Это было признаком третьей стычки между индийскими и китайскими войсками в полночь в долине Гальван. Дрон медленно приближался к долине. Возможно, он использовал инфракрасные камеры и ночное видение, чтобы Китай мог оценить свои потери и снова атаковать.

Тем временем присутствующая на месте индийская армия обратилась за дополнительной помощью. Большое количество индийских солдат прибыло на помощь. Это также включало смертоносный взвод 16 полков Бихара и 3 полков Пенджаба. Смертоносный взвод состоял из солдат, которые ведут атаку. Пока солдаты не пришли из Индии, армия Индии действовала внутри спорной китайской территории. Индийские солдаты хотели убедиться, что больше китайских солдат не приблизятся к ЛАК, и их остановят раньше.

Третье противостояние между китайскими и индийскими войсками началось вскоре после 11 часов вечера и продолжалось время от времени до полуночи. Эта битва велась полностью на границе с Китаем. Во время этой рукопашной схватки, индийские солдаты нападали на китайцев, но из-за узкой долины и лазания по горам, многие солдаты упали в реку. Многие солдаты были побиты камнями при падении.

После 5 часов этого сражения, которое началось в семь часов, теперь ситуация нормализовалась. Медицинские работники из Индии и Китая достигли места боя. Умершие солдаты были собраны, раненым была оказана помощь. В темноте произошел обмен ранеными и мертвыми солдатами. Тем временем 10 индийских военнослужащих были задержаны Китаем. Китайцы задержали 2 майоров, 2 капитанов и 6 солдат

India Today получила информацию о том, что после битвы, по общей оценке, тела 16 солдат были переданы Китаю после третьей битвы. В это число также вошли 5 китайских офицеров. Тем не менее, в этом отчете нет сведений о том, имелись ли среди убитых китайские командиры. Таким образом, 16 китайских солдат погибли в самой зоне военных действий. Предполагается, что во второй день боя 17 раненых солдат Индии умерли, точно так же многие раненые солдаты Китая умерли позже. Тем не менее, не было никакого подтверждения со стороны Китая об этом, и нет никакой возможности узнать об этом.

Согласно информации, полученной India Today, после третьей битвы не было такой ситуации, как «обмен пленниками». В темноте ночи, температура упала ниже нуля, многие солдаты оставались там, где оказались. Утром 16 июня индийские солдаты пересекли ЛАК и вернулись на свои посты. Когда выяснилось, что многие солдаты все еще не вернулись, генерал-майоры с обеих сторон встретились и согласился вернуть «пропавших» солдат с обеих сторон. Представитель индийской армии заявил, что после боя не было ситуации с заложниками. Мы оказывали медицинскую помощь их солдатам, они лечили наших солдат.

https://aajtak.intoday.in/story/india-china-faceoff-ladakh-galwan-valley-colonel-santosh-babu-indian-army-pla-1-1202894.html – цинк

На данный момент ситуация остается умеренно спокойной.