 

“Аталанта” крупно обыграла “Сассуоло”

22.06.2020, 2:54, Новости дня

“Аталанта” из Бергамо прекрасно провела первый матч после паузы, вызванной пандемией коронавируса. В матче 25 тура бергамаски обыграли “Сассуоло” с крупным счетом 4:1.

Еще до перерыва “Аталанта” отправила в ворота гостей три мяча. Сначала отличился защитник Берат Джамшити, затем его почин поддержал Дуван Сапата, а следлм мяч в свои ворота срезал полузащитник гостей Мехди Бурабья. Во втором тайме Сапата забил еще один мяч. Только перед самым финальным свистком Бурабья поразил уже чужие ворота.

“Аталанта” набрала 51 очко и занимает четвертое место в таблице. У “Сассуоло” 32 очка и двенадцатая позиция.



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