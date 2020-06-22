 

Как в жару защитить смартфон от перегрева и самовозгорания: советы эксперта

22.06.2020, 2:54, Новости дня

От жары страдают не только люди, но и смартфоны. Летом они часто самовозгораются, причем это может произойти даже тогда, когда гаджет находится в кармане. С каждым годом лето становится все более жарким, а температура выше плюс сорока — уже угроза для смартфона и его аккумулятора.

Глава Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин рассказал, как обезопасить свой смартфон в условиях жары. Эксперт напомнил, что в большинстве современных телефонов есть система безопасности: когда аккумулятор перегревается, она отключает смартфон. Но и в выключенном состоянии он может продолжать нагреваться, передает РИА Новости.

Чтобы избежать этого, нужно, во-первых, не подвергать гаджет воздействию прямых солнечных лучей, отметил эксперт. Во-вторых, летом не следует использовать плотные чехлы — они препятствуют циркуляции воздуха. В-третьих, смартфон греется также из-за "тяжелых" приложений — в жару не стоит запускать их надолго.

 Если телефон все-таки сильно нагрелся, не надо паниковать и пытаться его резко охладить (например, класть в холодильник) — от этого он окончательно испортится. Дмитрий Рябинин посоветовал дать телефону остыть плавно, не допуская перепадов температуры.



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