 

Террористы “ДНР” отпустили жену гражданина Испании, которая сняла российский флаг со своего дома в Донецке

22.06.2020, 2:48, Новости дня

Утром 21 июня супругу испанского гражданина, уроженку Донецка Евгению Йепес (Лукиенко) боевики “ДНР” передали украинской стороне, об этом она сообщила своим близким по телефону, информирует “Остров”.

По словам женщины, террористы привезли ее домой из места, где она насильственно удерживалась, и дали полчаса на сбор самых необходимых вещей. После этого ее отвезли к линии разграничения.

3 июня Йепес забрали на допрос из квартиры в центре Донецка. По словам ее мужа Ганнибала Йепеса, причиной стало то, что она убрала флаг России, который представители “ДНР” без разрешения повесили на балконе ее квартиры со стороны улицы.

Как сообщила Евгения, ее били только вначале, потом перестали. Она не исключает, что это связано с тем, что ее похищение получило широкую огласку в СМИ, а вопрос ее освобождения поднимался украинской делегацией на переговорах в Минске и испанским посольством.

Евгения Йепес постоянно проживает в Испании с 1996 года и имеет постоянный вид на жительство в Испании и Норвегии. Она приехала на несколько дней в родной Донецк, чтобы проверить состояние квартиры, но была вынуждена остаться в городе на несколько месяцев из-за карантина.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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