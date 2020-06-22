 

Нардеп Тищенко привез жителям взорванного дома лимоны и уверял, что они полезны при стрессе

22.06.2020, 2:48, Новости дня

По мнению народного депутата от “Слуги народа”, ресторатора Николая Тищенко, при стрессе людям необходим лимонный сок. Об этом он рассказывал жителям пострадавшего от взрыва жилого дома по улице Соломии Крушельницкой в Киеве, информирует “Фокус”.

Как пишет корреспондент издания, Тищенко общался с жильцами поврежденной квартиры на пятом этаже Татьяной и Анатолием.

“По требованию народного депутата пострадавшим дали воду с лимонным соком. По утверждению политика, лимонный сок помогает при стрессе”, – сказано в заметке.

Журналистка Марьяна Пьецух написала в Facebook, что Тищенко привез на место катастрофы много цитрусовых, после чего пошел разговаривать с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

Тищенко приніс вітамінів, і пішов радитись з Аваковим. До Авакова не пускають і проганяють.Відео https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3654741347904476&id=100001059399876

Posted by Mariana Pietsukh on Pühapäev, 21. juuni 2020

21 июня в 10.00 в Дарницком районе Киева в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным, газовоздушной смеси с последующим разрушением межэтажных перекрытий четвертого, пятого, шестого и седьмого этажей.

Известно о трех погибших, одна из них – владелица квартиры, в которой, вероятно, произошел взрыв. 23 жильца были эвакуированы.

Мэр Киева Виталий Кличко не исключал, что поврежденный дом придется разбирать.

О намерении баллотироваться на пост столичного мэра Тищенко объявил 2 июня. Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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