В городах РФ зажгли свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне

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22.06.2020, 2:48, Новости дня

В канун Дня памяти и скорби жители российских городов зажигают свечи и лампады в рамках акции «Свеча памяти» и проекта «Огненные картины».

Так, в Керчи жители выложили на площади Ленина из сотен горящих лампад огненное изображение знаменитого памятника «Тыл – фронту», установленного в Магнитогорске, передает Пятый канал.

В Феодосии выложили из свечей слово «Помним». Также участники акции возложили цветы к Вечному огню, пишет «Московский комсомолец».

В Махачкале местные жители собрались со свечами в руках у Вечного огня перед мемориалом погибшим в 1941–1945 годах. В память о жертвах Великой Отечественной в небо запустили бумажные фонарики и воздушные шары.

В Самаре военнослужащие отдельной бригады материально-технического обеспечения Центрального военного округа, многие из которых являются правнуками фронтовиков, выстроились на плацу воинской части в форме слова «Помним». Каждый держал в руках зажженную свечу и делился историей предков. Завершилась акция минутой молчания и коллективным произношением слов «Мы скорбим!», передает «Звезда».



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