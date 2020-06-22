Эксперты выяснили, как сделать пиво полезным

22.06.2020, 2:39, Новости дня

Группа ученых в течение четырех месяцев работает над созданием особого вида пива, которое будет положительно влиять на организм.

Специалисты планируют создать напиток, который будет способствовать пищеварению, устранять кишечные расстройства и бороться с патогенной микрофлорой. Одним из главных компонентов полезного вида пива являются дрожжи, которые будут поглощать сахар из сусла и производить взамен спирт и углекислоту. По словам ученых, в природе существует большое количество дрожжей, которые покупателю не найти в обычном магазине.

Как утверждают ученые, в основе их разработки – использование уникальных «тропических» дрожжей, которые были открыты французским микробиологом Анри Буларом в 1920 году.