Эксперты выяснили, как сделать пиво полезным

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22.06.2020, 2:39, Новости дня

Группа ученых в течение четырех месяцев работает над созданием особого вида пива, которое будет положительно влиять на организм.

Специалисты планируют создать напиток, который будет способствовать пищеварению, устранять кишечные расстройства и бороться с патогенной микрофлорой. Одним из главных компонентов полезного вида пива являются дрожжи, которые будут поглощать сахар из сусла и производить взамен спирт и углекислоту. По словам ученых, в природе существует большое количество дрожжей, которые покупателю не найти в обычном магазине.

Как утверждают ученые, в основе их разработки – использование уникальных «тропических» дрожжей, которые были открыты французским микробиологом Анри Буларом в 1920 году.



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