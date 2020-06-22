 

На Верзилова составили протокол о мелком хулиганстве

22.06.2020, 2:08, Новости дня

В отношении акциониста, участника арт-группы «Война», издателя «Медиазоны» Петра Верзилова составили протокол о мелком хулиганстве, сообщил его адвокат Леонид Соловьев.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на СМИ, Верзилова отпустили после допроса, но на выходе из ОВД он вступил в конфликт с неким человеком, после чего Верзилова отвезли в ОВД по Мещанскому району. Соловьев сказал, что Верзилову по статье 20.1 КоАП грозит до 15 суток ареста.

Также сообщается, что Верзилова оставили на ночь в ОВД.

В первой половине дня Верзилова как свидетеля допросили по делу об организации массовых беспорядков и о применении насилия в отношении представителя власти. Верзилов «отказался от дачи показаний, сославшись на ст. 51 конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя», рассказал адвокат.

Напомним, утром к Верзилову пришли с обыском, однако он не открывал дверь – ее пришлось вскрывать силой.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.05 / Парламент Казахстана одобрил закон об обязательной вакцинации детей

21.04 / УЕФА рекомендовал национальным ассоциациям доиграть чемпионаты и розыгрыши кубков

11.06 / Племянница Марин Ле Пен отказалась извиняться за белый цвет кожи

16.03 / Конституционный суд признал законными поправки к Конституции России

10.06 / Эксперт: Статистика подтверждает, что столичные медики справились

10.06 / Крушение российской “летающей мясорубки” засняли на видео

13.04 / Презентован рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Госдумы»

16.04 / Лукашенко назвал коронавирус хорошим уроком для наркоманов и «курцов»

15.06 / Премьер-министр Кыргызстана подал в отставку на фоне расследования о коррупции

10.04 / Генпрокурор США не увидел оснований для расследования связей Трампа с Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска