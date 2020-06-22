На Верзилова составили протокол о мелком хулиганстве

22.06.2020, 2:08, Новости дня

В отношении акциониста, участника арт-группы «Война», издателя «Медиазоны» Петра Верзилова составили протокол о мелком хулиганстве, сообщил его адвокат Леонид Соловьев.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на СМИ, Верзилова отпустили после допроса, но на выходе из ОВД он вступил в конфликт с неким человеком, после чего Верзилова отвезли в ОВД по Мещанскому району. Соловьев сказал, что Верзилову по статье 20.1 КоАП грозит до 15 суток ареста.

Также сообщается, что Верзилова оставили на ночь в ОВД.

В первой половине дня Верзилова как свидетеля допросили по делу об организации массовых беспорядков и о применении насилия в отношении представителя власти. Верзилов «отказался от дачи показаний, сославшись на ст. 51 конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя», рассказал адвокат.

Напомним, утром к Верзилову пришли с обыском, однако он не открывал дверь – ее пришлось вскрывать силой.