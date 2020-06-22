 

В Гааге полиция применила водометы против протестующих

22.06.2020, 1:42, Новости дня

Полицейские Нидерландов применили водометы против протестующих в Гааге. Там прошла демонстрация против карантинных ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Изначально акция начиналась как мирная и была согласована с властями города. Но к участникам присоединились футбольные хулиганы, после чего акция перестала быть мирной и переросла в столкновения.

 

Власти призывали жителей оставаться дома и не выезжать в центр города, сообщает телеканал "Россия 24".



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