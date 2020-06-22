Аномалия в Якутии: полюс холода сменился на полюс жары

22.06.2020, 1:42, Новости дня

В Якутии полюс холода сменился на полюс жары. В Верхоянске 20 июня была зафиксирована аномальная температура. По некоторым данным, столбики термометров показали 38 градусов тепла. Если информация подтвердится это станет новым температурным рекордом севернее Полярного круга, передает телеканал "Россия 24".

Предыдущий рекорд принадлежит Аляске: в 2015 в городе Форт-Юкон установилась температура 37,8 градуса по Цельсию.

Верхоянск считается одним из самых холодных мест на Земле. В конце XIX века там была зарегистрирована самая низкая температура — минус 69. Аналитики испанской газеты El pais назвали Верхоянск одним из самых экстремальных туристических мест на планете. Он занесен в книгу рекордов Гиннесса как город с самыми резкими перепадами температур.