Выдуманные истории или правдивые откровения? В Сети появилась книга Болтона о Трампе

22.06.2020, 1:42, Новости дня

Суд в США разрешил опубликовать скандальные мемуары бывшего советника Трампа Джона Болтона вопреки усилиям администрации президента, которая пыталась предотвратить публикацию. Трамп заявлял, что все разговоры с президентом относятся к категории государственной тайны. Между тем пираты слили книгу в Сеть.

Опытный бизнесмен Дональд Трамп не привык проигрывать. В случае неудачи главное — сделать вид, что так и было задумано. В то время как тысячи экземпляров книги его бывшего советника по национальной безопасности готовятся к рассылке по книжным магазинам, президент делает хорошую мину при плохой игре.

"У нас отличное решение по делу Джона Болтона. Судья сделал очень сильные заявления по поводу секретной информации. Все деньги, которые Болтон заработает на книге, получит государство. Он продаст много книг. Ну, если честно, надеюсь, немного. Но сколько бы он ни продал, он все эти деньги вернет в казну. Это отличное решение. Очевидно, что книга уже вышла, и вся информация утекла. Но он раскрыл секретные данные. Так что у него теперь большие проблемы", — сообщил президент США Дональд Трамп.

Проблемы, очевидно, и у Трампа, как минимум репутационные. На предвыборном митинге президент делает вид, что никакой книги нет. Но уже понятно: 600-страничное произведение под названием "Комната, где все случилось: мемуары о Белом доме" показывает хозяина Белого дома с новых неожиданных сторон. Продажи еще не начались, в Сети появилась неофициальная публикация. Подлинность и целостность подтвердить невозможно. Но ею уже заинтересовались по всему миру: Россия, например, упоминается там полторы сотни раз.

"Конкретные действия, такие как экономические санкции, предпринятые администрацией Трампа, были в самом деле довольно жесткими. Что касается его оценки самого Путина, то он никогда не высказывал своего мнения, по крайней мере при мне. Я никогда не спрашивал, каково мнение Трампа, возможно, опасаясь того, что я могу услышать. Его личный взгляд на российского лидера оставался тайной", — пишет Джон Болтон.

Если верить Болтону, президента Трампа очень беспокоят контакты и контракты РФ со странами Запада. Деньги, которые следовало бы заплатить в бюджет НАТО, отдают Москве. "Россия держит нас всех за дураков", — цитирует Болтон президента.

"Трамп продолжал: "Это очень печально, что Германия заключает огромную сделку с Россией в области нефти и газа. Мы их защищаем, а они заключают сделку и отдают все эти деньги России… Германия полностью контролируется Россией. Это продолжается уже несколько десятилетий… Нам придется что-то делать, потому что мы не собираемся с этим мириться. РФ держит Германию на крючке", — заявляет Джон Болтон.

Геополитическое видение Трампа в изложении Болтона предстает взрывоопасным коктейлем. Некоторые утверждения начали опровергать еще до выхода книги: например, о том, что Трамп якобы просил Си Цзиньпина о помощи с переизбранием на второй срок. Нынешний торговый советник Белого дома Питер Наварро утверждает, что был в комнате во время встречи лидеров и подобных слов не слышал. Трамп со своей стороны заявляет, что вся книга состоит из лжи и выдуманных историй.

Критики обещают Болтону "неприятное пробуждение" — разгром с обеих сторон. Справа — за то, что разгласил. Слева — за то, что отказался давать показания по делу об импичменте. Пока же попытки запретить книгу лишь делают ей дополнительную рекламу.