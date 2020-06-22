Украинец Далакян проведет бой с мексиканцем Мартинесом за титул чемпиона мира по двум боксерским версиям

22.06.2020, 1:36, Новости дня

Украинец Артем Далакян, обладающий титулом чемпиона мира по версии WBA, проведет объединительный бой против мексиканца Хулио Сесара Мартинеса, который является чемпионом мира по версии WBC.

Об этом 21 июня проинформировал в Twitter спортивный телеканал ESPN.

Поединок должен состоятся в Китае 15 августа.

Julio César ‘Rey’ Martínez y Artem Dalakian unificarán los Mundiales @WBCBoxing & @WBABoxing del peso mosca el 15 de agosto en China

¿Ustedes con quién van en esta batalla de invictos?

* Info vía @ChavaESPN * pic.twitter.com/lbmNxkUxfF

— ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) June 21, 2020

Чемпионом мира по версии WBA в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) Далакян стал в феврале 2018 года, победив в американском Инглвуде Брайана Вилорию из США.

Последний раз украинец защитил свой титул 8 февраля 2020 года, победив Хосбера Переса из Венесуэлы решением судей – 118:110, 119:109, 117:111, 117:111.