 

“Мать поймет и поддержит”. Активисты “повесили” на меч “Родины-матери” в Киеве флаг ЛГБТ. Видео

22.06.2020, 1:36, Новости дня

С 2015-го по 2019 год в Киеве состоялось пять Маршей равенства. Они сопровождались столкновениями между полицией и противниками шествия, а также между участниками прайда и членами националистических групп.

В этом году Марш равенства и другие мероприятия “КиевПрайда” проходят в соцсетях и на различных цифровых платформах. Организаторы планируют в сентябре провести “Прайд-неделю” в обычном формате.

“Родина-мать” – работа архитекторов Евгения Вучетича и Василия Бородая. Монумент открыли 9 мая 1981 года. Он находится на высоком правом берегу Днепра и является одним из символов Киева.

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Видео: KyivPride / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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