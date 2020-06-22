На парламентских выборах в Сербии побеждает партия президента Вучича

22.06.2020, 1:36, Новости дня

На прошедших 21 июня в Сербии парламентских выборах победу одерживает Прогрессивная партия президента Александра Вучича. Об этом в Twitter проинформировал Центр свободных выборов и демократии (CeSID).

После подсчета 93,4% голосов у партии Вучича почти 63% голосов, что соответствует 189 депутатам в Народном собрании. Этот результат уже недосягаем для конкурентов. У ближайшего из них, Социалистической партии Сербии, – порядка 11% голосов и 32 мандата.

Всего в парламент проходит семь политсил.

Raspodela mandata na osnovu 93,4% realizacije uzorka pic.twitter.com/CzhnESJG0s

— CeSID (@CeSIDBeograd) June 21, 2020

Radio Slobodna Evropa отмечает, что выборы в стране проходили на все уровни власти, в том числе в парламент, насчитывающий 250 депутатов.

Оппозиционные партии Сербии не принимали участия в выборах.

Изначально выборы были назначены на 26 апреля, но были перенесены в связи с коронавирусной инфекцией.