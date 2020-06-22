Олигархи против Александра Григорьевича

22.06.2020, 1:30, Разное

Почему Кремль не будет устраивать Майдан в Беларуси.

Что ж, в очередной, уже не подсчитать в который раз президент Беларуси Александр Лукашенко прилюдно выругал своего стратегического союзника Россию, обвинив в попытке привести к власти новую оппозицию.

Рабочий визит главы МИД РФ Лаврова в Белоруссию. Фото: Максим Гучек / БелТА / ТАСС

Нет, конечно, сказано это было несколько иначе, более нейтрально.

Свержения законной власти якобы хотят некие абстрактные российские олигархи, которые готовы потратить на это свои деньги. Но поскольку мы все знаем, что заработать серьезные деньги и иметь бизнес чуть-чуть крупнее киоска возле станции метро в РФ без властной крыши невозможно, то очевидно — никакие олигархи никакую власть в соседней стране сами по себе свергнуть не могут.

Стало быть, говорим олигархи — подразумеваем Кремль, говорим Кремль — подразумеваем много чего и в том числе олигархов.

Вообще, в отношении Лукашенко поговорка «Что позволено Юпитеру — не позволено Быку» явно не работает. Он — и Юпитер, и Бык в одном лице. Ему позволено столько, сколько никому даже не приснится!

Назовите мне хоть одного лидера не только на постсоветском, но и на любом другом пространстве, который бы позволял себе столько выпадов в отношении РФ и иногда даже ее лидеров персонально? Долго будете искать — не найдете. Даже Джордж Буш рассказывал о свете великого гуманизма, который он увидел в глазах Владимира Путина.

Зато Александру Григорьевичу все нипочем. Рубит он себе правду-матку в отношении Москвы, которая так долго пытается его закабалить. Но самое интересное, что это сходит ему с рук. Год за годом.

Может быть, тут все дело в родстве душ с российской властью? Будь Лукашенко прозападным политиком, приди он к власти в результате каких-то там выборов и, что самое мерзкое, такими же выборами уйди — относились бы к нему в Кремле по-другому. Как к чужаку. Наверняка даже за такие вольности ему бы предъявили еще и крупный счет: прекращение авиационного сообщения — это самое меньшее, что ожидало бы смутьяна.

Но Батька — свой. Надоедливый, занудный, слишком жадный и, как говорится, «себе на уме». Но — свой. Не какой-нибудь жалкий европеец, который в глаза смотрит избирателям, обхаживает их как невесту, чуть ли не чаем угощает по вечерам. Нет, тут правильный человек, наш. Поэтому терпят. Хотя иногда и прорывает ответить.

Об этой специфике отношения к нему со стороны Кремля прекрасно знает и сам Лукашенко.

Понимая важность ритуальности в российской политике, он знает, что Москва его не кинет. Будет ругать, склонять по пропагандистским каналам, но не сдаст.

Путин будет торговаться по поводу политической интеграции и цен на энергоносители, в ответ Григорьевич будет рассказывать об имперских амбициях РФ и заигрывать с Западом, а потом, резко, – тишина!

Значит, о чем-то договорились.

Поэтому Александр Григорьевич, несмотря на всю нервозность этой выборной гонки и растущие мирные протесты, в этом фундаментально неправ — никакая РФ его смещение не готовит. Ни посредством олигархов, ни напрямую. Ведь Кремль всегда защищает своих авторитарных партнеров.

Оппозиционные активисты в Минске. Фото: ЕРА

Видимо, у них там есть скрытое желание не оставаться единственными на этом празднике жизни. Одно дело — пытаться при помощи пропагандистской войны и финансирования подконтрольных групп сместить неугодное демократическое правительство путем выборов. Это — пожалуйста, сколько угодно. Умеем и практикуем. А чтобы своего коллегу по цеху, да еще и путем революции, богопротивных массовых уличных выступлений? Совсем не кремлевский стиль.

Сама мысль о возможности свержения кого-либо через «улицу» для российских властей невыносима.

А то что в Минске активизировалась оппозиция — так это же ежу понятно: 26 лет у руля власти это очень, очень много. Даже страшно сказать, Путин и то намного меньше сидит. 26 лет одного человека во власти вытерпеть было бы сложно, даже если бы он обладал интеллектом Эйнштейна, харизмой Аль Пачино, гуманизмом Махатмы Ганди и внешностью Моники Беллуччи.

Ничего странного в том нет, что на 26-м году некоторое (довольно большое) количество белорусов вдруг проснулось и поняло, что в мире еще осталось много интересного кроме Батьки.

Поэтому — от кого-от кого, но от Кремля вы такой удар в спину не получите. Руководство РФ может ни в грош не ставить официальные подписанные на бумаге обязательства. Но свои личные обещания там сдерживают твердо и непреклонно.

Так что, Александр Григорьевич, в Москве о вашем свержении даже и не помышляют. Хотя бы даже потому, что вы для нее «привычное зло» (с акцентом на «привычное»). А как нам всем хорошо известно, от добра добра не ищут.

Кроме того, мало ли кто там после вас придет. Потом договариваться, выстраивать все заново. Зачем и кому эта головная боль нужна?

Виталий Шкляров

политтехнолог