Гигиена превыше всего — CNN о мерах предосторожности на курортах Испании

22.06.2020, 1:09, Новости дня

Гостиница Riu Concordia на Балеарских островах в Испании снова открылась после карантина и принимает первых туристов из Германии, тестируя новые правила проживания, передаёт CNN. Меры предосторожности включают обязательное ношение масок, дезинфицирование рук и проверку температуры на входе, при этом на пляже нет давки благодаря сокращению числа постояльцев.

Это проверка — проверка безопасности, потому что даже если у нас каникулы, у коронавируса их нет. Поэтому для того, чтобы протестировать меры предосторожности против коронавируса, Балеарские острова в Испании предоставили почти 11 тыс. удачливым немецким туристам возможность первыми побывать здесь на летних каникулах. Объясняет директор по туризму Росана Морильо.

РОСАНА МОРИЛЬО, генеральный директор по туризму Балеарских островов: Мы не знали, какой будет реакция немецкого рынка на эту пилотную программу с целью открыть всё раньше, понимаете? Поэтому мы действительно надеялись, что немецкий рынок до сих пор доверяет Балеарским островам. И на самом деле всё было именно так, потому что мы практически всё распродали в первые дни.

Гостиницы RIU работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность своих новых постояльцев при помощи многочисленных автоматов с антисептиком. Камера с датчиком тепла проверяет их температуру на входе. Стрелки на полу напоминают гостям о том, что двигаться надо по одному на расстоянии двух метров друг от друга.

АТИКА ШУБЕРТ, журналистка: Итак, если я хочу позавтракать или пообедать, это означает, что я должна надеть перчатки, маску…

СОТРУДНИК ГОСТИНИЦЫ: Привет, добрый вечер!

АТИКА ШУБЕРТ: … и проверить температуру.

СОТРУДНИК ГОСТИНИЦЫ: Спасибо.

АТИКА ШУБЕРТ: Теперь я готова есть.

Гостиница едва заполнена наполовину. По словам её директора Сержио Наварро, это не очень хорошо, но необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность и при этом пережить экономические последствия пандемии.

СЕРЖИО НАВАРРО, директор гостиницы Riu Concordia: Мир увидит нас как пример, как хороший пример. Мы чувствуем себя очень смелыми, показывая миру наш продукт, и пока персонал прилагает потрясающие усилия, а гости очень хорошо отзываются.

Предосторожности, связанные с COVID-19, не испортили атмосферу солнечных каникул. Здесь нет борьбы за пляжные полотенца.

ТУРИСТ 1: В обычной жизни пляжи забиты, магазины забиты, всё забито. А сейчас никого там нет.

АТИКА ШУБЕРТ: Что вы думаете по поводу всех этих новых предосторожностей?

ТУРИСТ 1: Немного сложно.

ТУРИСТ 2: Маска и мытьё рук. Я не знаю, я думаю, это нормально. В Германии у нас всё то же самое.

После трёх долгих месяцев после ограничений и сидения дома на коронавирусном карантине маски и антисептики кажутся небольшой платой за настоящий пляжный отдых.

Атика Шуберт, CNN, Майорка, Испания.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 19 июня 2020 года.