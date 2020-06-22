Fox News – США настиг «синий грипп» — полицейские стали массово брать больничные в знак протеста

22.06.2020, 1:09, Новости дня

Американские полицейские, которых СМИ, власти и радикальные активисты продолжают обвинять в расизме, перестают выходить на улицы — во многих городах правоохранители стали одновременно брать отгулы, чтобы выразить таким образом протест против предвзятого отношения к себе, передаёт Fox News. Как рассказала в интервью каналу публицист Хэзер Макдональд, у полицейских просто не осталось другого выхода — они боятся, что их настигнут либо ложные обвинения, либо недовольные горожане.

Талса (город в Оклахоме, где Дональд Трамп 19 июня провёл собрание сторонников. — ИноТВ) входит в число городов, сопротивляющихся призывом лишить полицию средств, а вот в других регионах страны радикалы-леваки своей цели в полной мере добиваются — и полицейские в результате не выходят на работу. Департамент полиции города Атланта сообщил, что число отгулов — или, иными словами, отказов выходить на работу в знак протеста — превысило привычный уровень, а сотрудникам департамента полиции Нью-Йорка, по некоторым данным, советуют брать больничный на 4 июля (День независимости США. — ИноТВ), что уже окрестили blue flu или «синим гриппом». И этот «грипп» теперь распространяется и на другие города — к акции планируют присоединиться полицейские Луивилла, Филадельфии и Таллахасси.

А со мной на связи — женщина, которая, наверное, лучше всех понимает те проблемы, которые сейчас стоят перед полицией: Хэзер Макдональд, научный сотрудник аналитического центра «Манхэттенский институт» и автор книги с очень удачным названием — «Война против полицейских». Добро пожаловать к нам, Хэзер, спасибо, что согласились побеседовать.

ХЭЗЕР МАКДОНАЛЬД, автор книги «Война против полицеских»: Спасибо и вам за приглашение, Тэбби, очень приятно.

Итак, мы наблюдаем во многом необычную динамику — и полицейские по всей стране по вполне понятным причинам пребывают во мрачном настроении. Когда же начнут действовать мэры и чиновники городских администраций от Демократической партии? Ведь, как мне кажется, демократам в целом всё же небезразличны свои города и жизни людей — как минимум, в призывах из Чикаго мы это услышали. Так до какой точки должна дойти ситуация, чтобы люди заступились за сотрудников полиции? Ведь именно они сохраняют сплочённость в социуме во всех городах, вне зависимости от того, чья это вотчина — демократов или республиканцев.

ХЭЗЕР МАКДОНАЛЬД: Мне кажется, что вы уж слишком хорошо о них думаете — для того, чтобы избиратели Нью-Йорка наконец отбросили политические структуры демократов и привели мэра, которому действительно было не плевать на тысячи жизней, которые прерывались в сообществах афроамериканцев, понадобилось тридцать лет роста преступности. Оказывается, что идеология — в разы мощнее даже по сравнению с желанием мэра переизбраться.

С полицией в нашей стране творят трагические и вопиющие вещи. Полицейские ощущают на себе последствия лжи, их всех изображают убеждёнными расистами. Но правда в том, что у нас в стране проблемы не с полицией, а с преступностью — полицейские присутствуют в тех кварталах, в которых они есть, как раз потому, что там нападают на людей, стреляют из машин на ходу и убивают детей прямо в собственных домах и на задних дворах. Полицейские таких реалий не желают, но их перед ними ставят, а граждане страны тем временем от них отворачиваются.



Разумеется, сотрудники пребывают в ужасно деморализованном состоянии. Работать с бременем такой ненависти, какую испытывают они, не приходится людям ни в одной другой профессии — теперь когда они пытаются проводить задержания, прохожие им мешают, бросаются в них разными предметами, осыпают ругательствами. Так что то, что они отказываются работать, вполне понятно. Им ведь твердят, что попытки защищать жизни людей в сообществах меньшинств — это расизм. Так продолжаться не может.



Это понятно, но одна из проблем заключается вот в чём: полицию я уважаю, я девушка законопослушная, но если посмотреть на ситуацию беспристрастно, то страдают от действий полицейских в первую очередь как раз сообщества меньшинств — они вызывают полицию так же часто, как остальные, но у них нет денег ни на услуги частных охранных предприятий, ни на проживание в, так сказать, охраняемых посёлках. Это меня слегка беспокоит.



Но ведь на полицию сейчас и в самом деле нападают. И знаете, Нью-Йорк — это город однопартийный. Та же катастрофа происходила какое-то время назад в Лос-Анджелесе и происходит в Чикаго. Ведь речь о городе, который остаётся однопартийным где-то 140 лет. Разве корень проблемы — не в том, как действуют власти и какие посылы они подают горожанам, говоря о полиции? Ведь если власти не уважают полицию, с какой стати её уважать народу



ХЭЗЕР МАКДОНАЛЬД: Корень проблемы именно что в действиях властей. Эти лидеры вполне способны попросить у начальников полиции описать им реальную ситуацию с преступностью, они способны выйти на «передовую» и заявить: «Полицейские — не расисты, нашим жителям полиция нужна». Но вместо этого лидеры угождают самым радикальным активистам в своих городах — и предают при этом тысячи законопослушных граждан, проживающих внутри сообществ меньшинств.



До какой точки должна дойти ситуация, чтобы что-то изменилось, я не знаю. Это дилемма. Но, как я часто повторяю — что остаётся делать полицейским? Их ужасно пугает перспектива столкнуться с таким же «экcпресс-правосудием», что мы уже видели в Атланте, где сотрудникам предъявили совершенно необоснованные обвинения в убийстве. И, повторюсь, небольшая часть общества питает к ним поразительное презрение — и теперь они боятся, что попадут под пули. Я и сама боюсь, что мы ещё очень много увидим нападений на полицейских.



Итак — да, они отказываются работать, потому что большая часть СМИ даёт им понять, что они расисты и не могут работать в сообществах меньшинств.



Спасибо, Хэзер. И это — одно из различий между тем, что распространяют СМИ, и тем, что на самом деле следует делать сообществам, а именно — помогать своим же соседям, которые работают в полиции. Большое вам спасибо, что со мной сегодня побеседовали, Хэзер.



Дата выхода в эфир 19 июня 2020 года.