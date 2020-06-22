Арестован сын соперника Лукашенко на президентских выборах

22.06.2020, 0:51, Новости дня

В Минске заключён под стражу сын соперника Александра Лукашенко на президентских выборах в Беларуси Эдуард Бабарико. Так же, как и его отец, Виктор Бабарико отправлен в СИЗО без раскрытия обстоятельств уловного дела. Сообщается, что о них не говорит даже его адвокат, ссылаясь на подписку о неразглашении.

Виктор Бабарико, который считается главным соперником действующего главы Беларуси Александра Лукашенко на предстоящих 9 августа президентских выборах, был задержан ранее, 18 июня. Комитет госконтроля Беларуси назвал его "руководителем противоправной деятельности", но не уточнил, какой именно. За неделю до этого были задержаны 15 бывших и действующих сотрудников Белгазпромбанка, который Бабарико возглавлял до выдвижения в президенты. Лукашенко объявил, что в Беларуси "удалось предотвратить Майдан".

После задержания и ареста Виктора Бабарико по всей Беларуси тысячи людей проводят акции протеста, выстраиваясь в живую "цепь солидарности" вдоль улиц городов. В субботу были задержаны 270 человек, участвовавших в протестах.

Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа. Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, баллотируется на шестой срок