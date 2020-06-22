 

Арестован сын соперника Лукашенко на президентских выборах

22.06.2020, 0:51, Новости дня

В Минске заключён под стражу сын соперника Александра Лукашенко на президентских выборах в Беларуси Эдуард Бабарико. Так же, как и его отец, Виктор Бабарико отправлен в СИЗО без раскрытия обстоятельств уловного дела. Сообщается, что о них не говорит даже его адвокат, ссылаясь на подписку о неразглашении.

Виктор Бабарико, который считается главным соперником действующего главы Беларуси Александра Лукашенко на предстоящих 9 августа президентских выборах, был задержан ранее, 18 июня. Комитет госконтроля Беларуси назвал его "руководителем противоправной деятельности", но не уточнил, какой именно. За неделю до этого были задержаны 15 бывших и действующих сотрудников Белгазпромбанка, который Бабарико возглавлял до выдвижения в президенты. Лукашенко объявил, что в Беларуси "удалось предотвратить Майдан".

После задержания и ареста Виктора Бабарико по всей Беларуси тысячи людей проводят акции протеста, выстраиваясь в живую "цепь солидарности" вдоль улиц городов. В субботу были задержаны 270 человек, участвовавших в протестах.

Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа. Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, баллотируется на шестой срок

  • Радио «Свобода»

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.04 / Безработица в США может дойти до уровня Великой депрессии

13.06 / Из-за пожара на газораспределительной станции в Казани введен режим ЧС

05.05 / Защитники Брестской крепости заставили врага себя уважать

13.04 / Коронавирусом заразились 18 священников и монахов Московской епархии

25.05 / Дело об убийстве Шеремета. Подозреваемого Антоненко оставили под стражей еще на два месяца

06.05 / Мурашко заявил об изменении отношения к медикам в обществе

04.05 / Под Кировом перевернулась лодка, утонули двое

05.06 / Заказы промпредприятий Германии в апреле сократились рекордными темпами

15.05 / В ОДКБ предложили новую дату проведения парада Победы

04.06 / Машину напавших на инкассаторов нашли в Красноярске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска