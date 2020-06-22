День отца-2020: праздничные планы приходится корректировать

22.06.2020, 0:51, Новости дня

Празднование Дня отца, традиционными атрибутами которого являются коллективные барбекю, веселье и семейные мероприятия, в этом году ограничено, несмотря на осторожное ослабление ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19.

Повседневная жизнь большинства американцев была нарушена из-за борьбы с коронавирусом, но теперь города и штаты постепенно открывают рестораны и магазины, а также позволяют людям собираться относительно большими группами.

Постепенность снятия ограничений, однако, не позволяет многим в полной мере соблюсти традиции празднования Дня отца.

51-летняя Дженнифер Смит рассказала корреспонденту «Голоса Америки», что впервые после переезда в город Ултева, штат Теннесси, она не смогла воссоединиться со своими родными в Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк.

«Мы здесь сами по себе, – говорит она, имея в виду себя и своего мужа Майка. – В Нью-Йорке мы были бы вместе с моей сестрой, моим отцом, моими племянниками и племянницами».

Невозможность навестить семью больше всего расстраивает Смитов в связи с праздником. Ранее отец Дженнифер столкнулся с ограничениями, когда приехал к ней в Теннесси.

«Он смог вылететь, но все было не так просто, как обычно, – рассказывает она. – Рестораны и развлечения [в Чаттануге, штат Теннесси], куда мы хотели его сводить, были закрыты».

По счастью, некоторые планы Смитов на День отца все же осуществимы.

«Мы, наверное, пойдем куда-нибудь на обед или ужин, в зависимости о того, что захочет Майк. Может быть, покатаемся или займемся чем-то на открытом воздухе. А может быть Майк просто решит остаться дома», – смеется Смит.

Некоторые ограничения в их районе все еще действуют, говорит она.

Большинство заведений могут заполнять обеденные залы не более чем наполовину и обеспечивать социальное дистанцирование, запрещая усаживаться на каждый второй стул у барной стойки. Некоторые рестораны ограничивают число сотрудников, контактирующих с едой, и используют одноразовые бумажные меню.

Эпидемиологическая ситуация в Теннесси неоднородная: в некоторых округах число инфицированных растет, в других снижается. По данным New York Times, есть несколько округов, в которых вообще не было случаев заболевания.

В этом отношении Калифорния похожа на Теннесси, но семья Рэев из Сил-Бич празднует его по-другому.

«Мы не являемся большими поклонниками Дня отца или Дня матери. Это не та традиция, которую мы соблюдаем. Скорее, это вопрос того, чем можно заняться в эти выходные», – рассказывает Паулина Рэй о том как она и ее муж Адам отмечали День отца раньше.

«Штат открыт, – говорит она. – Фактически, мы можем делать все, что хотим».

Ограничения в связи с COVID-19 не повлияли на планы Рэев на выходные, но многим другим пришлось отказаться от зарубежных поездок из-за запретов или опасений.