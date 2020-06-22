 

НИЦ Гамалеи объяснил разницу в создании вакцины от COVID-19 в РФ и на Западе

22.06.2020, 0:48, Новости дня

Российские врачи не скрывают подход, который используют в создании вакцины от коронавируса, на Западе технологические решения не раскрывают, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он отметил, что «все говорят» о необходимости «открытых и общедоступных» разработок, но «об успехах в этой области специалистов за рубежом нам известно не так много». Гинцбург не считает, что «технологические решения, которые используются другими организациями и коллегами других стран, раскрыты полностью». По его мнению, нельзя сказать, что они «хорошо понятны научной общественности», пишет «Красная звезда».

«Подход, который используем мы, основан на создании аденовирусных контейнеров для доставки нужного гена. В данном случае – это ген, который кодирует белок всем хорошо известной «короны» у коронавируса», – приводит его слова ТАСС.

Гинцбург сообщил, что иммунитет, полученный от вакцины, будет сохраняться в течение примерно двух лет или более. Вакцина будет вводиться дважды, причем на разных носителях, чтобы дать протективный иммунитет «на увеличенный период времени».

Продолжительность такого иммунитета как минимум на два года была подтверждена при совместной работе с Минобороны над вакцинами против вируса Эбола.

Для массовой вакцинации населения РФ нужно до 70 млн доз вакцины, это «совершенно беспрецедентная задача». Российские власти «уже сейчас принимают меры по налаживанию процесса масштабирования производства». Он не исключил, что «выпуск данных препаратов» запустят «в начале осени».

Гинцбург сообщил, что тест-системы, разработанные НИЦ, позволят оценить эффективность вакцинации от коронавируса каждого человека. Он также сообщил, что использование этой тест-системы позволяет исследовать плазму пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. Ее «можно использовать в качестве терапевтического препарата».



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