 

Вучич провозгласил победу СПП на выборах в парламент Сербии

22.06.2020, 0:33, Новости дня

Президент Сербии Александр Вучич объявил о победе правящей Сербской прогрессивной партии на прошедших выборах в парламент страны.

В воскресенье, 21 июня, в Сербии выбирали депутатов парламента, представительного органа автономного края Воеводина и муниципальных властей. Правом голоса обладали 6 584 376 граждан Сербии, голосовавшие на 8,4 тысячи участках. Избирком зарегистрировал 3,3 тысячи местных и 111 иностранных наблюдателей.

По предварительным данным избиркома, Сербская прогрессивная партия получает 63,35 процента голосов, Социалистическая партия Сербии – 10,67 процента, блок главы муниципалитета Нови-Београд Александра Шапича – 2,17 процента голосов. К настоящему времени обработаны данные с 2,32 процента участков. Явка на выборы составила 59,4 процента, сообщает РИА Новости.

Остальные партии набирают менее 3 процентов голосов, необходимых для прохождения в парламент. Закон также предусматривает квоту для партий нацменьшинств – албанцев, венгров и бошняков (славян-мусульман).

Избирательная комиссия должна объявить о результатах выборов не позднее 96 часов от окончания голосования и в течение 10 дней вручить мандаты новоизбранным парламентариям. За 250 мест в парламенте Сербии боролся 21 блок. Депутатов избирают на четыре года.



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