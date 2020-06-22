 

Британские ВМС сопроводили корабль “Вице-адмирал Кулаков” через Ла-Манш

22.06.2020, 0:33, Новости дня

Российский большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" прошел через пролив Ла-Манш, при этом его сопровождали британские ВМС. Фрегат  Westminster и патрульный корабль Tyne наблюдали за российским судном через камеры наблюдения, а также с помощью сенсоров и радара.

Британская сторона отметила, что "Вице-адмирал Кулаков" действовал безопасно и профессионально, передает РИА Новости.



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