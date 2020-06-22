За сутки в Москве скончались 20 человек с коронавирусом

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22.06.2020, 0:33, Новости дня

За минувшие сутки в Москве скончались еще 20 пациентов с COVID-19. Общее число умерших составило 3 977 человек. Такие данные в понедельник, 21 июня, сообщили представители оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

У 20 скончавшихся пациентов был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирус.

Сутками ранее оперативный штаб сообщал о 32 умерших, напоминает ТАСС.

Всего в Москве зафиксировано 213 946 случаев заражения, из них 968 за последние сутки — впервые менее тысячи заболевших в период с 9 апреля. Выздоровели 135 556 пациентов. Число выздоровевших за сутки вновь превысило количество заразившихся и составило 1 007 человек. В Москве проводится кампания по массовому добровольному тестированию граждан на антитела к коронавирусу COVID-19.

Всего с начала пандемии в России заболели коронавирусом 584 680 человек, скончались 8 111 человек, выздоровели 339 711 пациентов.

 



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