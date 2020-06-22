В Эстонии в ДТП погиб украинец

22.06.2020, 0:30, Новости дня

Утром 21 июня в уезде Харьюмаа на севере Эстонии в ДТП погиб 43-летний гражданин Украины. Об этом сообщило местное издание ERR.

Авария произошла в волости Саку возле виадука. Украинец находился за рулем автомобиля Mercedes-Benz, он съехал с автотрассы и врезался в опору строящегося моста. Машина перевернулась.

Водитель скончался на месте ДТП.

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Рааво Ярва рассказал, что на участке, где случилась авария, скорость ограничена 50 км/час, а обстоятельства ДТП говорят, что водитель двигался с превышением этой отметки.

По данным полиции, на месте ДТП не было следов торможения, а водитель не был пристегнут ремнями безопасности.

Власти Эстонии отметили, что украинец находился в стране на основании визы.