В Эстонии в ДТП погиб украинец

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22.06.2020, 0:30, Новости дня

Утром 21 июня в уезде Харьюмаа на севере Эстонии в ДТП погиб 43-летний гражданин Украины. Об этом сообщило местное издание ERR.

Авария произошла в волости Саку возле виадука. Украинец находился за рулем автомобиля Mercedes-Benz, он съехал с автотрассы и врезался в опору строящегося моста. Машина перевернулась.

Водитель скончался на месте ДТП.

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Рааво Ярва рассказал, что на участке, где случилась авария, скорость ограничена 50 км/час, а обстоятельства ДТП говорят, что водитель двигался с превышением этой отметки.

По данным полиции, на месте ДТП не было следов торможения, а водитель не был пристегнут ремнями безопасности.

Власти Эстонии отметили, что украинец находился в стране на основании визы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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