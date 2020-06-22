Зеленский не исключил, что Украина подаст на Иран в международный суд

22.06.2020, 0:30, Новости дня

Если Иран не будет придерживаться взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ, то Украина обратится в международные суды. Такое заявление в интервью канадской газете Globe and Mail, которое вышло 21 июня, сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Он выразил надежду, что политика иранского правительства будет, наконец, ориентироваться на достижение результата.

Тегеран должен не только отправить в Украину бортовые самописцы разбившегося лайнера, но и выплатить “адекватные компенсации” и принести официальные извинения. В противном случае у Украины не будет другого выбора, “кроме как обращаться в международные суды”, отметил Зеленский.

Президент добавил, что знаком с позицией иранской стороны о том, что причиной задержки расследования катастрофы стала пандемия коронавируса. Но эта проблема не может быть бесконечной, Украина уже ждет довольно долго, отметил Зеленский.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 “Международных авиалиний Украины”, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

В Иране изначально предполагали, что черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. 18 января глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что Иран отправит их в Украину, но 19 января он опроверг свое же утверждение, сообщив, что специалисты попытаются расшифровать самописцы в Иране.

Иран обратился за помощью к Национальному бюро безопасности на транспорте США и французскому Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации, однако ведомства отказались прислать в Тегеран оборудование для декодирования.

В феврале Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция потребовали от Ирана передать черные ящики сбитого Boeing. В Иране объяснили задержку в дальнейшей работе с самописцами вспышкой коронавируса.

6 июня в Тегеране объявили о завершении расследования обстоятельств авиакатастрофы. По словам замглавы МИД Ирана Мохсена Бахарванда, осталось только расшифровать данные бортовых самописцев.

12 июня стало известно, что Иран официально обратился к Франции с просьбой расшифровать черные ящики в присутствии представителей всех заинтересованных стран.

17 июня в иранском правительстве вновь допустили расшифровку самописцев в Украине при условии участия в процедуре специалистов Международной организации гражданской авиации.