Зеленский о должности президента Украины: Это очень сложная работа

22.06.2020, 0:30, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский считает свою работу “очень сложной”. Об этом он сказал канадской газете Globe and Mail в интервью, которое вышло 21 июня.

По словам Зеленского, быть президентом – “это очень сложная работа”, но он не собирается “плакать” или жаловаться на свою должность.

Глава Украинского государства объяснил, что он редко видит своих детей, у него не остается времени на занятия спортом и на увлечения.

Зеленский при этом заявил, что хочет использовать предоставленный ему шанс сделать что-то для страны, в частности, остановить войну на Донбассе.

Издание рассказывает, что на просьбу “оглянуться назад на год”, когда он только вступил в должность президента, Зеленский засмеялся.

Зеленский был избран президентом Украины 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за него отдали голоса 73,22% избирателей.